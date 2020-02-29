“هواوي”.. هاتف ذكي قوي بكاميرا فائقة الدقة قريبا

عمان -عند التفكير في الهواتف الذكية ذات التصميم الجميل، سيفكر العديد من الشباب على الفور في سلسلة Huawei nova. منذ إطلاقها، اكتسحت هذه السلسلة الأسواق الرئيسية في العالم بكاميراتها القوية وأدائها المتميز وتصميماتها الأنيقة وميزاتها الذكية. وعلمنا أن العملاق الصيني يستعد لطرح أحدث هواتف سلسلة nova Huawei في السوق الأردني قريبا.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا رباعية قوية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي ومدمجة في ترتيب مصفوف وأنيق في الركن الأيسر العلوي من الجهة الخلفية. يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، بما يمنح التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو تنوعا مذهلا بدقة عالية الوضوح.

تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل الموجودة في الجزء الخلفي من الهاتف مستشعرًا بقياس 1/2 بوصة مع فتحة عريضة تبلغ f/1.8 لأداء فائق في مجال الرقاقات، وتدعم تقنية التوليف متعددة الأطر عالية الدقة التي تحسّن بذكاء الصور المتعددة في لحظة مع الاحتفاظ بالتفاصيل، حتى بعد التكبير. وللتصوير الليلي، علمنا بأن الكاميرا تستخدم تقنية “Pixel Binning” 4*1 حجم مكافئ للبكسل يبلغ 1.6μm. التي تعمل على تحسين الصورة وخفض الضوضاء في ملفات “RAW”، بما يجعل صور السماء في الليل أكثر وضوحًا مع ضوضاء أقل، وعندما تقترن بالتعرض الطويل والتكوين الذكي متعدد الأطر، فإنها تساعد المستخدمين على التقاط جمال السماء المرصعة بالنجوم بشكل مثالي.

ويأتي الهاتف الجديد مع محرر فيديو قوي مدعم بالذكاء الاصطناعي يجعل تحرير مقاطع الفيديو بعد تسجيلها أسهل بكثير. يمكن الآن إضافة موسيقى خلفية أو تشذيب اللقطات أو حتى التأثيرات بنقرة واحدة. ويمكن لمحرر الفيديو هذا التعرف على وجه معين بمساعدة تقنية التعرف على الوجه المتقدمة والخوارزميات، حتى إنشاء مونتاجات منفصلة تعرض فقط الموضوع المحدد. تساعد كاميرات الهاتف الذكي أيضا في تحسين وضعية الجسم باستخدام خاصية “AI Body Shaping” التي تتعرف على الهيكل العظمي ومحيطه لتقديم المشورة بشأن كيفية تحسين شكله.

ومن أجل إنتاج صور بوكيه أفضل، يستخدم أحدث هواتف سلسلة Huawei nova خوارزميات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات لاستشعار العمق للتعامل بفعالية مع اكتشاف حافة الجسم، والتي تجعل طمس الخلفية طبيعية أكثر.

توفر العدسة ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل مجال رؤية يصل حتى 120 درجة، مما يوفر رؤية بلا حدود بنسبة 140 % أكثر من الكاميرا العادية التي تصل 78 درجة فقط. سواء أكنت تلتقط صورة جماعية كبيرة أو مباني أو مناظر طبيعية شاسعة، فإن الهاتف الجديد قادر على تقديم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو رائعة. وتدعم عدسة ماكرو تصوير الماكرو البالغ 4 سم، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف تفاصيل جديدة فقط من خلال استخدام هذا الهاتف الرائع.

وتم تزويد الهاتف أيضًا بشاحن Huawei SuperCharge باستطاعة 40 واط، والذي يمكنه إعادة شحن البطارية إلى 70 % في 30 دقيقة فقط. تم ضمان سلامة هذه التقنية الفعالة والسريعة للشحن بعد حصولها على شهادة السلامة الموثوقة من “TÜV Rheinland”.

والهاتف الجديد مزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 جيجابايت لتخزين عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو والملفات. ويضم كذلك معالج Kirin 810 بحجم 7 نانو متر، وهو لا يتألف فقط من اثنين من النوى الكبيرة وستة نوى صغيرة فحسب، ولكنه يدمج أيضا نسخة مخصصة من “GPU Mali-G52″، والجيل الرابع من تقنية معالجة الصور “ISP” و”NPU” الخاصة بشركة هواوي.