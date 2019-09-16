دراس (ألبانيا) – حذر الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي الدولي الألباني السيد هساي، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” ليفربول الإنجليزي “حامل اللقب” بألا يتوقع “القدوم الى نابولي للعب بهدوء” وسيواجه “صعوبات”، وذلك عشية لقاء الفريقين الثلاثاء في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتالياً نص الحوار الذي أجرته (فرانس برس) مع الظهير الأيمن الذي يدافع عن ألوان نابولي منذ عام 2015:

س: كيف تتعاملون مع هذه المباراة ضد حاملي اللقب؟

ج: أعتقد أن الأمر مشابه للعام الماضي عندما توقع الجميع أن يفوز ليفربول، ما حصل مؤسف، لأني حقا أعتقد بأننا أظهرنا استحقاقنا التأهل عن هذه المجموعة (خرج نابولي بفارق الأهداف عن ليفربول). لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم. من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، جميع المباريات تكون صعبة. يتوجب عليك ببساطة أن تعطي 100 %. عندما تقدم كل ما لديك، تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك.

س: ما الذي يمكن لفريقك الاعتماد عليه من أجل مضايقة الريدز؟

ج: عليك فقط أن تكون هادئا. وكما الحال في كل المباريات، أن نلعب بأسلوبنا. بعدها سنرى (ما سيحصل). أعتقد أن نقطة القوة الرئيسية لنابولي هي طريقة لعبه، الأسلوب الذي نلعب به في كل مباراة. يجب أن نتمتع بالثبات والتفكير بأننا نابولي وبإمكاننا التنافس مع جميع الفرق الأخرى في العالم.

س: لكن ليفربول يبدو الأوفر حظا؟

ج: ليفربول أحد أقوى الفرق. لقد فازوا بدوري الأبطال، وبالتالي علينا احترام هذا الفريق، ما فاز به، واللاعبين الذين يلعبون معه. لكن من جهتنا لا يجب أن ننسى من نحن، بأننا نابولي وأنه في الموسم الماضي هزمنا هذا الفريق الذي فاز بدوري الأبطال. سنجعلهم يعانون صعوبات.

لا يمكنهم القدوم الى نابولي للعب بهدوء، صحيح أن مواجهة لاعبين أقوياء مثل المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه والهولندي فان دايك، تشكل مسؤولية كبيرة، لكنها أيضا فرصة لنا لإظهار صفاتنا.