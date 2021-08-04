هوفيديس ينضم للطاقم التدريبي للمنتخب الألماني

برلين – انضم المدافع الدولي السابق الألماني بينيديكت هوفيديس الفائز بمونديال البرازيل 2014، إلى الطاقم التدريبي للـ “مانشافات” لتولي مهام إدارية باشراف المدرب الجديد هانزي فليك، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأربعاء.

ويمتد عقد هوفيديس حتّى مونديال قطر الذي سينطلق في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وسيضع هوفيديس خبرته في الملاعب بتصرف فليك الذي سيتسلم مهامه الرسمية الشهر المقبل حين يخوض المنتخب الألماني 3 مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال القطري.

ويستهل فليك مهامه بلقاء ليشتنشتاين في 2 أيلول/سبتمبر، قبل مواجهة أرمينيا ثم إيسلندا.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة خلف أرمينيا المتصدرة مع 9 نقاط، ومقدونيا الشمالية (6 نقاط) والتي ألحقت بالـ “مانشافات” هزيمة تاريخية على أرضه في آذار/مارس الماضي، وهي الاولى له في التصفيات في 20 عاماً.

وحلّ فليك بدلاً من سلفه يواكيم لوف الذي تخلى عن مهامه مع نهاية كأس أوروبا الاخيرة التي شهدت خروج المنتخب الألماني من دور الـ 16 بخسارته أمام نظيره الانكليزي صفر-2 على ملعبه ويمبلي، وذلك بعد 15 عاماً على رأس الـ “مانشافات” قاده خلالها للفوز بمونديال 2014.

وكان هوفيديس اعتزل العام الماضي بعد 11 عاماً قضاها بقميص فريق شالكه من 2007 حتى 2018، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي لموسم 2017-2018 أحرز خلاله ثنائية الدوري والكأس وثم لوكوموتيف موسكو الروسي حيث أمضى موسمين وفاز بالكأس المحلية.

وخاض قلب الدفاع السابق 44 مباراة دولية، منها المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 التي انتهت بفوز ألمانيا على الأرجنتين 1-صفر بعد تمديد الوقت، حيث لعب كظهير أيسر.

– (أ ف ب)