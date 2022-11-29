هولندا تتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزها على قطر

صعد المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر بعدما تغلب على نظيره القطري 2 / 0، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح كودي جاكبو التسجيل للمنتخب الهولندي في الدقيقة 26 ثم أضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت وشهدت حضور 66 ألف و784 مشجعا.

وصعد المنتخب الهولندي من صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وتلاه المنتخب السنغالي برصيد ست نقاط حيث حسم تأهله اليوم بانتصار مثير على نظيره الإكوادوري 2 / 1 . – (د ب أ)