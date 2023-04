هولندا تشكر الأردن للمساعدة في إجلاء بعثته من السودان وكرم الضيافة

أشاد وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، الأحد، بجهود الأردن في إجلاء رعاية بعثة بلاده من السودان، التي تعاني اشتباكات مسلحة للأسبوع الثاني.

وقال هوكسترا، عبر تويتر “ممتن جدًا للحكومة الأردنية وللوزير أيمن الصفدي لاستضافة السفير الهولندي في الخرطوم وموظفي السفارة وكرم الصيافة”.

Very grateful to the Jordanian government and my dear colleague @AymanHsafadi for hosting our Ambassador @irmavandueren , and staff from @DutchMFA and @Defensie . Thanks to your hospitality, they are able to monitor the difficult situation in #Sudan . 🇳🇱🇯🇴 pic.twitter.com/ETs0ZySYuJ

وفي رده على التغريدة، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي “إنه أقل ما يمكننا فعله يا عزيزي. نحن أصدقاء وشركاء ونقف بجانب بعضنا البعض. ونصلي من أجل عودة آمنة وناجحة لجميع المقيمين الأجانب في السودان وكذلك من أجل سلامة الشعب السوداني واستقرار بلاده”.

It is the least we can do dear @WBHoekstra . We are friends and partners and we stand by each other. We pray for the safe and successful repatriation of all foreign residents of #Sudan as well as for the safety of the Sudanese people and the stability of their country. https://t.co/8QjvvSFPMs

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 22, 2023