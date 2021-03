هولندا تفتقد جهود سيليسين أمام لاتفيا وجبل طارق للإصابة

مدن – أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن الحارس ياسبر سيليسين الذي أصيب في الإحماء قبل مباراة منتخبي تركيا وهولندا بالجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 “لن يكون متاحا” لمباراتي منتخب بلاده أمام لاتفيا وجبل طارق ضمن التصفيات.

واستدعى المدير الفني للمنتخب فرانك دي بوير محل سيليسين حارس إيه زد ألكمار ماركو بيزوت، الذي خاض أول مباراة دولية في مشواره في نوفمبر/تشرين ثان الماضي في ودية أمام إسبانيا.

Een wijziging in de opstelling: Tim Krul staat vanavond onder de lat. Jasper Cillessen is in de warming-up geblesseerd geraakt. #TURNED pic.twitter.com/zI3ds3V4GQ

— OnsOranje (@OnsOranje) March 24, 2021