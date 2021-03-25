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هولندا تفتقد جهود سيليسين أمام لاتفيا وجبل طارق للإصابة

منذ ساعتين

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مدن – أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن الحارس ياسبر سيليسين الذي أصيب في الإحماء قبل مباراة منتخبي تركيا وهولندا بالجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 “لن يكون متاحا” لمباراتي منتخب بلاده أمام لاتفيا وجبل طارق ضمن التصفيات.

واستدعى المدير الفني للمنتخب فرانك دي بوير محل سيليسين حارس إيه زد ألكمار ماركو بيزوت، الذي خاض أول مباراة دولية في مشواره في نوفمبر/تشرين ثان الماضي في ودية أمام إسبانيا.

وكان سيليسين في التشكيلة الأساسية التي أعلنتها هولندا لمواجهة تركيا في إسطنبول والتي انتهت بفوز المنتخب التركي 4-2 إلا إن إصابة حارس فالنسيا في الإحماء أدت لطلب تغييره قبل دقائق من انطلاق المباراة.

ولم يعلن الاتحاد الهولندي تفاصيل بشأن حالة سيليسين الذي غاب عن جزء من الموسم مع فالنسيا بسبب إصابة عضلية. (إفي)

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