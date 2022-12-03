هولندا تهزم أميركا وتتأهل إلى دور الثمانية في المونديال

أقصى المنتخب الهولندي نظيره الأمريكي، من دور الـ16 لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن فاز عليه بنتيجة (3-1)، ليتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، لينتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تقام مساء اليوم.

قدم المنتخب الأمريكي شوطا أولا مميزًا، ولكن فشل في تسجيل الأهداف، لينتج مهاجم المنتخب الهولندي في الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول، وذلك بعد دقائق من تسديدة لنفس اللاعب تصدى لها حارس المنتخب الأمريكي.

وسيطر”المنتخب الأمريكي” على مجريات اللعب وكانوا قريبين من إضافة الهدف الأول وإحراز التعادل في أكثر من محاولة، ولكن أنبرى لها الدفاع الهولندي، ليسجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب داني بليند.

ومع بداية الشوط الثاني، ترك المنتخب الهولندي الكرة للمنتخب الأمريكي واكتفى بالهجمات المرتدة، ولكن مع ضغط لاعبي المنتخب الأمريكي، نجح حاجي ضيوف رايت في الدقيقة الـ75 من تقليص النتيجة وإحراز الهدف الأول للمنتخب الأمريكي.

وقضى المنتخب الهولندي على آمال المنتخب الأمريكي بعد تسجيل الهدف الثالث عن طريق الاعب دومفريس في الدقيقة الـ82 لينهى على أمال المنتخب الأمريكي في إدارك التعادل.

وبهذه النتيجية تأهل المنتخب الهولندي للدور ربع النهائي في انتظار الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا التي تلعب مساء اليوم في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.