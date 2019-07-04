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هولندا تهزم السويد وتبلغ نهائي مونديال السيدات

للمرة الأولى في تاريخها

منذ 15 دقيقة

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ديسين-شاربيو (فرنسا) – أكدت هولندا أن تتويجها بكأس أوروبا قبل عامين لم يكن وليد الصدفة، وذلك ببلوغها المباراة النهائية لكأس العالم، المقامة بنسختها الثامنة في فرنسا، للمرة الأولى في تاريخها بفوزها الأربعاء في نصف النهائي على السويد 1-0 بعد التمديد.

وتدين هولندا التي تشارك للمرة الثانية فقط في النهائيات بعد النسخة الماضية حيث بلغت ثمن النهائي ، بتأهلها التاريخي الى جاكي غروينن التي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 99، منهية حلم السويد ببلوغ النهائي للمرة الثانية بعد نسخة العام 2003 حين خسرت أمام ألمانيا ، التي سقطت أمام الاسكنديفيات 1-2 في ربع نهائي النسخة الحالية.

وتلتقي هولندا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد في “ليون” ، مع “حاملة اللقب” الولايات المتحدة التي تخطتّ إنجلترا 2-1 قبل (24 ساعة). (أ ف ب)

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