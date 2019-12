هولندا تواجه إسبانيا وديا استعدادا لكأس أوروبا 2020

امستردام – أعلن الاتحادان الهولندي الإسباني لكرة القدم الاثنين، عن إقامة مباراة ودية بين منتخبيهما في امستردام في شهر آذار (مارس) المقبل، وذلك من ضمن استعداداتهما لكأس أوروبا 2020.

وكان لويس أنريكي، العائد مجددا لتدريب المنتخب الإسباني، قد أعلن خلال حفل سحب قرعة البطولة الأوروبية أنه سيخوض ثلاث مباريات ودية تحضيراً لها.

وذكرت وسائل اعلام إسبانية أن منتخب بلادها سيستضيف في العاصمة مدريد نظيره الألماني في الشهر نفسه، وهو ما أشار إليه مدرب الـ”مانشافت” يواكيم لوف أيضاً خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقال: “إسبانيا أكيدة. المحادثات الأخيرة تجري”.

Spain to visit Netherlands for Euro 2020 warmup in March https://t.co/BDusUAOpC5 pic.twitter.com/lC7ZvT45kS

— New Delhi Times (@NewDelhiTimes) December 3, 2019