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هولندا تواجه إسبانيا وديا استعدادا لكأس أوروبا 2020

منذ ساعتين

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امستردام – أعلن الاتحادان الهولندي الإسباني لكرة القدم الاثنين، عن إقامة مباراة ودية بين منتخبيهما في امستردام في شهر آذار (مارس) المقبل، وذلك من ضمن استعداداتهما لكأس أوروبا 2020.

وكان لويس أنريكي، العائد مجددا لتدريب المنتخب الإسباني، قد أعلن خلال حفل سحب قرعة البطولة الأوروبية أنه سيخوض ثلاث مباريات ودية تحضيراً لها.

وذكرت وسائل اعلام إسبانية أن منتخب بلادها سيستضيف في العاصمة مدريد نظيره الألماني في الشهر نفسه، وهو ما أشار إليه مدرب الـ”مانشافت” يواكيم لوف أيضاً خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقال: “إسبانيا أكيدة. المحادثات الأخيرة تجري”.

وستكون المباريات الودية الاختبارات الأولى لأنريكي مع المنتخب بعد عودته لاستلام دفة قيادته في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما تخلى عنه في حزيران/يونيو الماضي للاعتناء بطفلته التي توفيت لاحقا في آب (اغسطس) بسبب مرض سرطان العظام، ليخلفه مساعده روبرت مورينو الذي غادر الجهاز الفني رغم قيادته أبطال مونديال 2010 الى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وأوقعت القرعة اسبانيا بطلة 1964 و2008 و2012 في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا بولندا والسويد، والفائز من الملحق 2 (البوسنة والهرسك ضد ايرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية ايرلندا).

في حين ستكون هولندا في المجموعة الثالثة إلى جانب أوكرانيا والنمسا والفائز من الملحق 4 (جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو) او رومانيا المضيفة بحال تأهلها عن الملحق 1. (أ ف ب)

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