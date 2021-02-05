هولندا: فحص عبر التنفس يكشف عن كورونا بطريقة فورية

عمان – توصلت شركة هولندية الى طريقة إضافية يمكن من خلالها الكشف عن فيروس كورونا عبر التنفس، وسيُدخل أحد مراكز إجراء اختبارات كوفيد-19 في أمستردام الهولندية هذه الطريقة خلال هذا الأسبوع.

وسيكون هذا الفحص متاحاً للهولنديين في مختلف أنحاء البلاد خلال الشهور المقبلة، وإجراء هذا النوع من الفحوصات التي تعطي نتيجة اختبار كورونا بعد دقائق فقط، وفق ما أوردت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

ويمكن لتقنية الفحص عبر التنفس الحسم وإعطاء النتيجة النهائية في 70 بالمئة من الحالات عبر تحليل النفس، ولكن في ثلاثين بالمئة من الحالات الأخرى، يجب إتباعُ الفحص بفحص آخر (الفحص الكلاسيكي الذي يتطلب عينة من الأنف).

وتقول ريان دي فرايز من شركة بريذومكس المصنعة للمنتج الذي سمي “سيبرونوز” إن “الآلة تحلل محتوى النفس وما فيه من جزيئيات”. مضيفة ان “ما يحدث هو أن الناس تنفخ في آلة تحتوي على عدّة أجهزة رصد، وتقوم تلك الأجهزة بأخذ وزن الجزيئيات”.

وتتابع دي فرايز قائلة “سريعاً يتم تحويل النتائج إلى منصتنا الرقمية عبر الإنترنت حيث يتم تحليلها. وعندها تقارن التحاليل ببعضها بناءً على قاعدة من البيانات التي تم تحضيرها قبلاً، وبهذا الشكل نحصل على نتائج خلال ثوانٍ”.-(بترا)