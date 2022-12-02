هولندا وفان جال يخشيان مفاجآت الولايات المتحدة

الدوحة – يطمح منتخبا هولندا والولايات المتحدة في مواصلة رحلتهما بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، حينما يلتقيان اليوم السبت، على ستاد “خليفة” الدولي، في افتتاح مباريات دور الـ16 بالمونديال.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين في المونديال، لكنهما سبق أن لعبا العديد من المباريات الدولية الودية، بعيدا عن العرس العالمي الكبير.

وبعد اجتيازهما مرحلة المجموعات في المونديال القطري، يطمع المنتخبان في المضي قدما بالبطولة، لا سيما المنتخب الهولندي، الذي مازال يبحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة، التي بلغ الدور النهائي بها 3 مرات.

وتأهل المنتخب الهولندي، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ11 في تاريخه، لدور الـ16 عقب تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات السنغال والإكوادور وقطر برصيد 7 نقاط، عقب فوزه في لقاءين وتعادله في مباراة وحيدة.

واستهل منتخب هولندا، الذي اجتاز مرحلة المجموعات في جميع مشاركاته السابقة بكأس العالم، مبارياته في مونديال قطر 2022 بالفوز 2-0 على منتخب السنغال، قبل أن يتعادل 1-1 مع نظيره الإكوادوري في الجولة الثانية، ليختتم لقاءاته بالفوز 2-0 على المنتخب القطري.

ويسعى المنتخب الملقب بـ”الطواحين” لبلوغ دور الثمانية في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والخامسة في مشاركاته الست الأخيرة بالمسابقة.

ويتطلع كودي جاكبو، مهاجم منتخب هولندا، إلى ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، بعدما تمكن من التسجيل في جميع اللقاءات الثلاثة التي خاضها فريق المدرب لويس فان جال بالنسخة الحالية للمونديال حتى الآن.

وأكد مهاجم أيندهوفن الهولندي الشاب (23 عاما)، الذي خطف الأضواء من نجوم منتخب بلاده في البطولة، أنه يتعاون وزملاؤه في صفوف الفريق من أجل تحقيق حلم جماهير هولندا بالتتويج باللقب، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة له هو حصد الانتصارات وليس تسجيله للأهداف.

وقال جاكبو “إحراز الأهداف شعور جميل بطبيعة الحال، ولكن الأهم هو أننا صعدنا من خلال الأهداف التي سجلتها للدور المقبل، فنحن نتعاون مع بعضنا البعض من أجل زيارة مرمى المنافسين”.

ومن المرجح أن يستعين فان جال بنجمه المخضرم ممفيس ديباي أمام المنتخب الأمريكي، سواء عبر الدفع به في القائمة الأساسية أو مشاركته كبديل، لاسيما بعد حضوره القوي في اللقاء الأخير أمام قطر، حيث ساهم في هدفي الفريق البرتقالي خلال المباراة.

وصرح فان جال عقب الفوز على المنتخب “العنابي”: “كان ينبغي علينا إعادة ديباي إلى اللعب بشكل تدريجي، لأنه لم يلعب منذ حوالي شهرين. لقد شكل فارقا كبيرا ولعب دورا هاما في منحنا النقاط الثلاث”.

وكان ديباي ضمن البدلاء في أول جولتين بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، لكن فان جال دفع به في التشكيل الاساسي لهولندا أمام قطر، ليكون عند حسن الظن به، قبل أن يتم استبداله في منتصف الشوط الثاني.

من جانبه، يحلم منتخب الولايات المتحدة باستمرار مغامرته في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة الـ11 في تاريخه، خاصة بعد عروضه القوية التي قدمها في المجموعة الثانية بدور المجموعات في البطولة.

واقتنص منتخب أمريكا ورقة الترشح لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، حيث حقق فوزا وحيدا وتعادلين.

وافتتح المنتخب الأميريكي مشواره في المونديال بالتعادل 1-1 مع منتخب ويلز، قبل أن يتعادل مرة أخرى بدون أهداف مع المنتخب الإنجليزي، ليحسم في النهاية صعوده للدور الثاني، بفضل فوزه 1-0 على منتخب إيران، ليثأر من خسارته أمام المنافس ذاته بنسخة المونديال العام 1998 في فرنسا.

ويطمع منتخب الولايات المتحدة في الظهور بدور الثمانية بكأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، في ظل امتلاكه عددا من اللاعبين المحترفين بأوروبا، مثل كريستيان بوليسيتش، الذي أحرز هدف تأهل الفريق لمرحلة خروج المغلوب في مرمى إيران.

ويسابق المنتخب الأميركي الزمن لكي يلحق نجم فريق تشلسي الإنجليزي بمواجهة هولندا، بعدما تعرض للإصابة خلال تسجيله الهدف، ليتم استبداله في فترة الراحة ما بين الشوطين.

وتحدث جريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، عن بوليسيتش قائلا “لا جديد بشأن حالته، لطالما قلت إنه من الرائع بأن يكون أفضل لاعب لديك يعمل بجدية، لدي كلام كثير في قلبي لأقوله عن بوليسيتش”.

كما يضم منتخب أميركا تيموثي ويا، نجل الرئيس الليبيري وأسطورة كرة القدم الأفريقية جورج ويا، المحترف في فريق ليل الفرنسي، الذي أحرز أول أهداف الفريق بالمسابقة الحالية في مرمى منتخب ويلز.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سوف يلتقي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا. -(د ب أ)