هوليفيلد يطلب 25 مليون دولار لمواجهة تايسون

هيوستن (الولايات المتحدة) – أعلن الملاكم الأمريكي السابق إيفاندر هوليفيلد أنه يود مواجهة مواطنه مايك تايسون للمرة الثالثة، لكنه كشف أيضا عن المبلغ المالي الذي سيطلبه للنزال المحتمل.

وسيواجه تايسون (54 عاما) ، روي جونز جونيور، المعتزل أيضا من الملاكمة، في نزال استعراضي مدفوع يوم السبت، لذلك لم يرغب هوليفيلد في تفويت الفرصة للترويج لنفسه ليكون المنافس التالي للملقب بـ”مايك الحديدي”، الذي سيتلقى 10 ملايين دولار مقابل خوض هذه المعركة.

وخاض هوليفيلد وتايسون مواجهتين سيئتي السمعة في تسعينيات القرن الماضي، فاز هوليفيلد بالمباراة الأولى، وأعلن فائزا بالثانية بعد أن تم حرمان تايسون من الأهلية للفوز جراء قيامه بعض أذن منافسه وقطع جزء منها.

وعقب هوليفيلد على المحادثات لخوض معركة ثالثة أمام تايسون، قائلا “لن أذهب إلى الحلبة بأقل من 25 مليون دولار”.

وأكد الملاكم السابق أن تايسون هو الذي يتعين عليه اتخاذ المبادرة والاتصال به إذا كان يريد خوض نزال ثالث.

يشار إلى أن الحديث حول مواجهة ثالثة محتملة بين الملاكمين السابقين استمر لأكثر من عقد، ولكن لم يحدث أي شيء في النهاية.

وكانت هناك محادثات في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إقامة هذا النزال، ولكن ربما كان المبلغ المالي الذي يطلبه هوليفيلد قد عرقل هذه المساعي.

وتعود آخر مباراة ملاكمة خاضها هوليفيلد (58 عاما) إلى العام 2011. – (إفي)