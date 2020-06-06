هوليوود تستأنف أعمال التصوير اعتبارا من 12 يونيو

وأوضحت وزارة الصحة العامة في الولاية من خلال بيان صدر الجمعة أن عمليات التصوير في هوليوود يجب أن تحصل على موافقة مسؤولي الصحة في المقاطعة التي ستشهد الإنتاج المعني.

كما أوضحت السلطات أنه من أجل “تقليل خطر انتقال” عدوى كوفيد-19، سيتعين على العاملين في الصناعة السمعية والبصرية، ابتداء من الممثلين مرورا بالفنيين وحتى الموظفين المساعدين، إتباع سلسلة من بروتوكولات السلامة.

وسيسري قرار استئناف أنشطة التصوير على الأفلام والأعمال التلفزيونية والموسيقية (مقاطع الفيديو كليب).

وبانتظار نشر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم لبروتوكولات السلامة الخاص بالتصوير، كشفت الصناعة السمعية البصرية هذا الأسبوع عن مقترحاتها لاستئناف نشاطها بأمان.

وتحظى هذه الخطة بتأييد النقابات السينمائية والتلفزيونية الرئيسية والاستوديوهات الكبرى.

وتبرز من بين هذه التدابير المقترحة، قياس درجات حرارة العاملين، وإلغاء فكرة تناول الطعام من بوفيه مفتوح، وإجبار المشاهدين في مواقع التصوير المباشر على ارتداء أقنعة واقية، وتقليل فرق العمل للحد الأدنى الضروري.

وتسببت الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في عواقب وخيمة بهوليوود، حيث تم تعليق كافة أعمال التصوير بالإضافة إلى إغلاق دور العرض السينمائي، ما دفع بتأجيل طرح العديد من الأفلام.(إفي)