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هوليوود تنقل حياة ويتني هيوستن إلى السينما

منذ 19 دقيقة
ويتني هيوستن
ويتني هيوستن

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لوس آنجليس – سيتم عرض حياة ويتني هيوستن إلى السينما عن طريق المنتج الموسيقي كليف ديفيز في مشروع يحمل اسم “أريد أن أرقص مع شخص ما”، حسبما أعلن موقع (ديدلاين) المتخصص الخميس.

ويتفاوض ديفيز مع صندوق ويتني هيوستن الذي يدير ميراث الفنانة الراحلة وشركة بريمي ويف مع المخرجة ستيلا ميجي لإخراج الفيلم.

وسيتولى انطوني مكارتن كتابة السيناريو.

وقال السيناريست “نحن محظوظون بشكل لا يصدق بأن يكون لدينا دعم إسهام الكثير من الأشخاص الذين عرفوا ويتني جيدا”.

وأضاف “أنا أعمل عن كثب معهم جميعا لكي أروي بصدق حياتها الاستثنائية”.

وأكد منتجو العمل أنهم سيستخدمون في الفيلم أغان متنوعة لهيوستن وأن رؤيتهم لقصة حياتها ستكون “احتفالا سعيدا بمسيرتها”.

وقال ديفيز الذي اكتشف هيوستن في 1983 حين كانت المغنية تبلغ من العمر 19 عاما، إن “التاريخ الكامل لويتني لم يحكى بعد”، وأبدى سعادته لموافقة مكارتن على كتابة سيناريو “لا قيود”.

وكانت هيوستن من أكثر الأصوات الشعبية في 1980 و1990 ووصلت إلى الشهرة الدولية عن طريق أغنية “I Will Always Love You” التي استخدمت في فيلم “The Bodyguard” (1992)، الذي قامت ببطولته مع كيفين كوستنر وشكل بداية ظهورها السينمائي.

وتوفت هيوستن في فندق بيفرلي هيلتون في لوس آنجليس بسبب حادث غرق. وعثر عليها غارقة في حوض استحمام بغرفتها في حادث تم ربطه بتناول الكوكايين.(إفي)

م ج-م أ/ أ ح

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