هونيس: مشاكل كرة القدم “أقل خطورة” من أزمة كورونا

برلين – رأى أولي هونيس، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في الأعوام السبعة الأخيرة الأحد، ان المشاكل التي تواجهها كرة القدم في الوقت الحالي هي “الأقل خطورة” بالنظر إلى الرهانات الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة كيكر عن هونيس (68 عاما) قوله “الجميع بحاجة لأن يدرك أننا فقط في بداية هذه المشكلة”، مضيفا “مع فيروس كورونا لدينا مشكلة تؤثر علينا جميعا وستؤدي إلى تغيير العالم”.

Uli Hoeness: Bayern to make managerial decision soon https://t.co/2821oKhhrq — TODAY (@todayng) March 16, 2020

وأشار بطل العالم مع منتخب ألمانيا عام 1974، إلى أن التساؤلات الحالية حول تأجيل مباراة أو إلغاء المسابقات “هي الأقل خطورة، في حين أن الأطباء في إيطاليا عليهم أن يقرروا بين الحياة والموت لأن ليس لديهم ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي لجميع مرضاهم”.

وأكد هونيس الذي جعل من بايرن ميونيخ أحد أقوى الفرق في العالم، أنه “غير مهتم” بمسألة ما إذا كان ينبغي تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020، رغم أنه يرى أن “الأولوية بطبيعة الحال يجب أن يكون للدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا”.

ودعا هونيس احد أقوى المسؤولين في عالم كرة القدم الألمانية حتى تخليه عن رئاسة الفريق البافاري في نهاية عام 2019، جميع مشجعي كرة القدم إلى الامتثال بدقة لتعليمات السلطات الصحية. (أ ف ب)