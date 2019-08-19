هونيس يؤكد تنحيه عن رئاسة بايرن ميونيخ

برلين – أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وافاد هونيس (67 عاما) لصحيفة “بيلد” الألمانية على هامش دورة للغولف، انه سيبقى في مجلس الاشراف على النادي ولكن: “سأتخلى عن رئاستي عندما يحين الوقت”، حيث يعقد بايرن اجتماعه السنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا جديدا للعملاق البافاري.

Uli Hoeness confirme qu’il va quitter la présidence du Bayern Munich https://t.co/pPhzc7jMnj — lavenir_sport (@lavenir_sport) August 19, 2019

ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاما، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية بين العامين 2001 و2016 وتولى مؤقتا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في مجلس الاشراف على النادي.

وانضم هونيس الى بايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بـ 9 أعوام لتولي مهمة المدير العام عام 1979، وقاد النادي خلال هذه الفترة لاحراز لقب “البوندسليغا” 24 مرة، والكأس 14 مرة، ودوري أبطال اوروبا عامي 2001 و2013، وحكم على هونيس في العام 2014 بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الافراج المشروط بعد 14 شهرا على سجنه واستعاد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه. (أ ف ب)