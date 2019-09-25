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هونيس يُهدد بمنع لاعبي بايرن ميونيخ من تمثيل ألمانيا بسبب تير شتيغن

منذ ساعة واحدة

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برلين – حذر رئيس بايرن ميونيخ، أولي هونيس من أن النادي البافاري لن يقبل بأن يلعب حارس برشلونة، مارك-أندريه تير شتيغن حارسا أساسيا مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، مهددا بأنه في حالة حدوث ذلك فإنه لن يسمح للاعبيه بالذهاب لخوض مباريات دولية بقميص “المانشافت”.

وفي تصريحات نشرتشها مجلة (سبورت بيلد) الأربعاء، قال هونيس: “لن نقبل بأي تغيير في حراسة المرمى، قبل أن يحدث ذلك سنتوقف عن تقديم لاعبينا للمنتخب”.

يشار إلى أن قائد البايرن مانويل نوير هو الحارس الأساسي للمانشافت، لكن تير شتيغن يطالب علنا بالحصول على مزيد من الفرص، وينتقد جلوسه على دكة البدلاء.

وردا على مطالبات تير شتيغن، قال هونيس إن المدير الفني للمنتخب، يواخيم لوف، والاتحاد الألماني لكرة القدم، كان عليهما إجلاس حارس البرسا في ركن ليقولا له بوضوح إنه ليس معنيا بالإدلاء بهذا النوع من التصريحات علانية.

من جانبه، قال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف إن تصريحات هونيس لا تثير قلقه، مذكرا بأن: “الأندية ملزمة بحسب قواعد الفيفا بتقديم لاعبيها للمشاركة مع الفريق الوطني”. (إفي)

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