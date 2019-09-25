هونيس يُهدد بمنع لاعبي بايرن ميونيخ من تمثيل ألمانيا بسبب تير شتيغن

برلين – حذر رئيس بايرن ميونيخ، أولي هونيس من أن النادي البافاري لن يقبل بأن يلعب حارس برشلونة، مارك-أندريه تير شتيغن حارسا أساسيا مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، مهددا بأنه في حالة حدوث ذلك فإنه لن يسمح للاعبيه بالذهاب لخوض مباريات دولية بقميص “المانشافت”.

وفي تصريحات نشرتشها مجلة (سبورت بيلد) الأربعاء، قال هونيس: “لن نقبل بأي تغيير في حراسة المرمى، قبل أن يحدث ذلك سنتوقف عن تقديم لاعبينا للمنتخب”.

Bayern Munich president Uli Hoeness is threatening the German national team if Marc-Andre ter Stegen starts ahead of Manuel Neuer 👀 pic.twitter.com/cHSqvmpjiS — B/R Football (@brfootball) September 25, 2019

يشار إلى أن قائد البايرن مانويل نوير هو الحارس الأساسي للمانشافت، لكن تير شتيغن يطالب علنا بالحصول على مزيد من الفرص، وينتقد جلوسه على دكة البدلاء.

وردا على مطالبات تير شتيغن، قال هونيس إن المدير الفني للمنتخب، يواخيم لوف، والاتحاد الألماني لكرة القدم، كان عليهما إجلاس حارس البرسا في ركن ليقولا له بوضوح إنه ليس معنيا بالإدلاء بهذا النوع من التصريحات علانية.

من جانبه، قال مدير المنتخب أوليفر بيرهوف إن تصريحات هونيس لا تثير قلقه، مذكرا بأن: “الأندية ملزمة بحسب قواعد الفيفا بتقديم لاعبيها للمشاركة مع الفريق الوطني”. (إفي)