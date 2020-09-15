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هوينيس يصف وكيل أعمال ألابا بـ “سمكة البيرانا الجشعة”

ويدعو اللاعب للاستغناء عنه

منذ 27 دقيقة

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برلين – وصف الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ الألماني أولي هوينيس وكيل أعمال الظهير النمساوي ديفيد ألابا، الإسرائيلي بينا زهافي بـ”سمكة البيرانا الجشعة”، موصيا اللاعب بالاستغناء عنه.

وقال هوينيس في تصريحات لبرنامج (دوبلباس) “زهافي يقول حماقات طوال الوقت. إنه جنون كامل، إلى درجة يعجز معها المرء عن تخيل ما الذي يريده لكي يمدد ألابا عقده”.

ووفقا لهوينيس فإن زهافي يرغب في أن يحصل ألابا على مكافأة تجديد مع بايرن ميونخ تتراوح من عشرة إلى عشرين مليون يورو.

وأضاف الرئيس الشرفي “متفهم لمسألة أن (المدير الرياضي) حسن صالح حميديتش قد نفد صبره. ديفيد لديه سمكة بيرانا جشعة، وليس وكيلا”.

ووفقا للأنباء التي نشرتها مجلة كيكر فإن وكيل اللاعب يسعى لأن يحصل ألابا على 25 مليون يورو في الموسم ليدخل في تصنيف لاعبين مثل مانويل نوير وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفيسكي، أما العرض المقدم من بايرن ميونخ فهو 15 مليون يورو في الموسم بجانب مكافآت خاصة.

وقال هوينيس “على ألابا أن يفرض كلمته ويقرر ما هو الأفضل بالنسبة له. إنه في أفضل نادي في العالم وبضعة ملايين إضافية لن تجعله سعيد أكثر مما هو”. (إفى)

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