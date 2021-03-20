هو العيدُ يا سيفَ الكرامة

الدكتور ربيع الفرجات

يحتفل الوطن كل عام بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي سطّر خلالها نشامى الجيش العربي أروع البطولات وأجمل الانتصارات على ثرى الأردن الطهور، وفي ذكرى الكرامة يحلو الفرح وتسمو معاني النصر. يوم الكرامة حيث كان من أجل الكرامة “معركة الكرامة”، كتبت به الأبطال سطراً في الرجولة والشهامة وبدمائهم جبلوا الصمود مترسمين خطى الجدود، ولمعركة الكرامة في نفوس الأسرة الأردنية أعظم الذكرى والاعتزاز والفخار ففي الحادي والعشرين من آذار سطّر الجيش العربي على ثرى غور الأردن الطاهر بدماء أبنائه الزكية أروع ملحمة بطولية تاريخية، وسجل أول نصر تاريخي على الجيش الإسرائيلي المتغطرس وحطّم أسطورته وغروره.

في ذكرى معركة الكرامة الخالدة يتجدد الموعد مع الصمود والتضحية والعزيمة التي تفوقت على كل الظروف المحيطة، وخلقت واقعاً جميلاً انطلقت عبره إلى مستقبل زاهر وزاخر بالخير والعطاء، متسلحة بالمبادئ العظيمة التي أوصلتها إلى مواطن المجد ومواقع الريادة.

في هذا اليوم الأشمّ تتجسد القيم والمعاني السامية، الصبر والنصر والشهادة، تبعث فينا الأمل، وتزيدنا عزاً وفخاراً بشهدائنا الأبرار وأبطال الكرامة الأحرار الذين لبّوا نداء الحق والواجب، فزرعوا في أرض الكرامة نصراً، ورفعوا رايات المجد عالياً، جباه سجدت لربها وجادت بأرواحها، حملت لواء المجد والتضحية، وظلت أرواحهم تحوم في فضاء الأردن فوق سهوله وهضابه وغوره وجباله، وتسلّم على المرابطين فوق ثراه الطهور، وتسري في العروق رعشة الفرح بالنصر ونشوة الافتخار بهذا الجيش العربي الهاشمي.

لم تغب شمس الحادي والعشرين من آذار إلا وهي تبشر بالنصر، وتزف إلى السماء الشهداء، وبين الخندق والخندق حكايات صبر وثبات، وبين تلال الكرامة نسمع صوت المقاتلين يهدرون بالتكبير، ويقبّلون على الشهادة بفرح، ومن فوق الدبابات وتحت جنازيرها تأتي أخبار النصر، فهذا الشهيد الملازم خضر شكري يعقوب حين نادى على الجهاز: “طوق العدو موقعي، ارموا موقعي حالاً، حققت الشهادة في سبيل الله والله أكبر”، فخلّد الشهداء أسماءهم على ثرى الكرامة الطاهر، فسلام على قائد الكرامة وصانع انتصارها، وسلام على الشهداء الذين عطرت دماؤهم الزكية أرض الكرامة.

وعلى درب الكرامة سار الأحفاد، فكانت كل أيام الأردنيين كرامات وإنجازات رفعت القامات والرؤوس، وبشّرت بربيع المستقبل الجميل، والله نسأل أن تظل أرضنا مباركة بالكرامة والأبطال والانتصارات، ومكللة بالأمن والمجد والغار.