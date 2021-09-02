هيئة إدارية مؤقتة للفيصلي برئاسة أبو قاعود

عمّان – الغد – قرر وزير الشباب محمد النابلسي تشكيل هيئة ادارية مؤقتة للنادي الفيصلي برئاسة الدكتور سالم ابوقاعود وعضوية أمجد الزواهرة، وخديجة ابوحمور، وسيف عجاج، ومحمود الكيلاني.

وجاء تشكيل اللجنة استنادا للصلاحيات المخولة للوزير بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابيةرقم (33) لسنة 2005.

وتتولى اللجنة تنفيذ التوصيات الواردة من لجنة التحقيق بالشكاوى الواردة من اعضاء الهيئة العامة، اضافة الى توفيق النظام الداخلي للنادي مع نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية، واتخاذ القرارات اللازمة لفتح باب العضوية في الهيئة العامة للنادي، ومراجعة رسوم العضوية والانتساب.