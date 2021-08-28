هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل 130 فلسطينية العام الحالي

غزة– قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة إن الاحتلال اعتقل نحو 130 فلسطينية منذ مطلع العام الحالي، غالبيتهن من القدس.

واضاف في بيان صحفي، اليوم السبت، ان هذا العدد يشكل زيادة عما سُجل العام الماضي الذي اعتقلت خلاله 128 فلسطينية، موضحا انه في ظل تصاعد البطش الإسرائيلي وارتفاع الاعتقالات في صفوف النساء، فإن العدد مرشح للازدياد خلال الشهور المقبلة من العام.

وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثن النساء يوما من بطشها واعتقالاتها التعسفية، بنفس الأشكال والأساليب المتبعة عند اعتقال الرجال في محاولة لردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها وتحييدها أو انتزاع معلومات تتعلق بالآخرين، وأحيانا كانت تعتقل للضغط على أفراد أسرتها لدفعهم إلى الاعتراف أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.

واكد ان الجريمة الإسرائيلية لا تقتصر على ذلك، وانما تمتد إلى التحقيق القاسي والتعذيب بأشكاله المتعددة جسديا ونفسيا، لافتا إلى ظروف الاحتجاز القاسية وسوء المعاملة والقمع والتنكيل والاعتداء اللفظي والجسدي وتردي الخدمات الطبية المقدمة لهن دون مراعاة لجنسها وخصوصيتها أو توفير الحد الأدنى من احتياجاتها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها 40 أسيرة فلسطينية، بينهن 11 أما، أبرزهن الأسيرة الحامل أنهار الحجة المعتقلة منذ 8 آذار الماضي، وهي على وشك ان تضع مولودها في السجن.-(بترا)