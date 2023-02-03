هيئة الأسرى الفلسطينيين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية ياسمين شعبان، التي فرضت عليها حياة قاسية بعد نقلها إلى زنازين العزل.

وقالت الهيئة، في بيان الجمعة، إن الأسيرة شعبان تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، في ظل ظروف حياتية وصحية صعبة وعزل قاهرة.

وكانت الهيئة قد نقلت تفاصيل “الهجمة الشرسة” التي تعرضن لها أسيرات “الدامون” قبل أيام عدة، حيث أقدمت وحدات قمعية تابعة لإدارة السجن من “يمام”، و”يماز”، و”درر”، على اقتحام 3 غرف (11،9،2) في قسم الأسيرات، وإجراء تفتيشات استفزازية، كما نكلت بالأسيرات واعتدت على عدد منهن، ونقلت أخريات إلى زنازين العزل، ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق في السجون والمعتقلات كافة، وأن الأوضاع مهيئة للانفجار خلال الأيام المقبلة.

والأسيرة ياسمين شعبان (40 عاما) من بلدة الجلمة بمحافظة جنين، اعتقلت في الأول من آذار/مارس 2022، وهي موقوفة.

وأمضت في سجون الاحتلال سابقا 5 سنوات وأفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

يذكر أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أعلنت حالة الاستنفار العام في جميع السجون والمعتقلات، وهددت بإجراءات تصعيدية إضافية، في حال استمرار الاعتداءات والممارسات العقابية، مؤكدة أن الأسيرات “خطر أحمر”.

وفا