“هيئة الأسرى”: المحامون سيزورون الليلة الأسرى المعاد اعتقالهم

رام الله – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، أن محاميها سيزورون الليلة الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع” وأعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم: زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة، بحسب وكالة وفا الاخبارية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن طواقمها تمكنت من انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي.

من جهته قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، خالد محاجنة: “نجحنا بكسر أمر المخابرات بمنع زيارة الأسرى من لقاء محاميهم وبعد منتصف الليل سنزورهم”.