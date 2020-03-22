هيئة الإستثمار تتخذ إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا

عمان- الغد– أكدت هيئة الإستثمار انها بدأت بإتخاذ العديد من الإجراءات والتي من شأنها الحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا، حيث تم الموافقة والبدء مايلي:

1. إستقبال ومتابعة كافة الطلبات والمعاملات التي تصل هيئة الإستثمار من خلال التطبيق الإلكتروني الذكي أو من خلال التواصل مع خدمة صوت المستثمر ، وذلك لضمان التسهيل على المستثمرين وعدم تأخير أعمالهم.

2. عقد اللجان الفنية مع الجهات ذات العلاقة عن بعد وعبر وسائل التواصل الافتراضي للموافقة على طلبات التسهيلات الخاصة بالاستثمارات الجديدة والقائمة من خطوط إنتاج او مواد خام الموجهة نحو مواد التعقيم والمعقمات باشكالها المختلفة.

3. الموافقة على تأجيل دفع رسوم التراخيص الانشائية وكافة الأقساط الشهرية المتعلقة بالتراخيص ذاتها المترتبة على المنشآت الإستثمارية الموجودة داخل المناطق التنموية دون ترتيب أي غرامات عليها ولغاية تاريخ 1\6\2020.

4. الموافقة على تمديد مدة سريان أذونات الأشغال ومخططات الموقع التنظيمي ورخصة ممارسة النشاط الإقتصادي للمشاريع القائمة في المناطق التنموية والحره ولغاية تاريخ 1\6\2020.

5. تم التنسيق مع دائرة الجمارك العامة بإعتماد تعهد شخصي من قبل المستثمر بديلا عن الكفالة البنكية يستطيع بموجبه المستثمر إخراج الآلات والمعدات وكافة مدخلات الإنتاج المعفاة بموجب قانون الاستثمار لسنة 2014 لحين صدور الإعفاء من اللجان المختصة في هيئة الإستثمار.

6. تشكيل لجنة يرأسها رئيس هيئة الإستثمار وأمين عام الهيئة وفريق من مدراء الهيئة لمتابعة تداعيات أزمة كورونا على الإستثمارات، ولتقديم كافة الحلول والمقترحات التي تساعد على ضمان سير عمل الإستثمارات وتمكينها.

يذكر أن الإجراءات التي إتخذتها هيئة الإستثمار جاءت ضمن الإجراءات الحكومية المعنية بالشأن الإقتصادي والتي من شأنها الحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا.