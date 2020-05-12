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هيئة الإستثمار تضع خطة لعودة العمل بعد جائحة كورونا

منذ ساعة واحدة

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عمان- وضعت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، خطة عمل لها تنسجم مع الإرشادات الأساسية للدوائر الحكومية والتي تم اطلاقها من قبل ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بوضع خارطة طريق للعودة للعمل بعد جائحة كورونا.
جاء ذلك في اجتماع عقد برئاسة رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، من خلال تطبيق ZOOM مع كافة إدارات الهيئة، وبحضور أمين عام الهيئة فريدون حرتوقه.
وحسب بيان اليوم الثلاثاء، تم التأكيد من قبل الوزني أن هيئة الإستثمار ستبقى تعمل على استقبال ومتابعة كافة الطلبات والمعاملات التي تصل الهيئة من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تم إطلاقها أثناء جائحة كورونا، وذلك لضمان التسهيل على المستثمرين وعدم تأخير أعمالهم، إضافة إلى العمل على أتمتة كافة خدمات الهيئة خلال هذا العام.
كما تم مناقشة آليات الترويج وتمكين الإستثمارات القائمة والتي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
–(بترا)

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