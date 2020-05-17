هيئة الاستثمار تعقد لقاء مع رجال الأعمال الأردنيين في الخارج

الوزني: المغتربون الاردنيون يمثلون حلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول

عمان- الغد- أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني أن الهيئة تسعى من خلال تواصلنا المغتربين في الخارج إلى تعريفهم ببيئة الاعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة والحوافز الإستثمارية التي يستطيعون الحصول عليها في حال توجيه بوصلة أعمالهم إلى الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته هيئة الإستثمار من خلال تقنية ZOOM وبالتنسيق مع جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين في الخارج، وضم اللقاء رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين السيد فادي المجالي والدكتور خير الدين ابو صعيليك رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب، ومجموعة من رجال أعمال ومستثمرين مغتربين في الخارج.

وقال الوزني: الدور الذي يلعبه المغتربين الاردنيين والذين يمثلون حلقة وصل بين المملكة ومختلف الدول المتواجدين فيها يساهم في الترويج للمملكة والفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة من خلال اقامة شراكات مع المستثمرين العرب والاجانب. مبيناً الدور الذي تلعبه هيئة الاستثمار في الترويج للاردن والتواصل مع المغتربين الاردنيين وبخاصة العاملين بدول الخليج العربي بالاضافة الى البعثات التجارية الدورية لفتح اسواق تصديرية جديدة ومعالجة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف أنهم في هيئة الإستثمار معنيين بتوفير بيئة جاذبة ومناسبة للمستثمرين تساعد على إستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ودعم الإستثمارات القائمة وتمكينها وحماية استثماراتهم وإعادة توطين رأس المال الأردني بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية التي تهيأت لها السبل لضمان نجاحها وإستمرارها لمصلحة الاقتصاد الوطني.

واشار الوزني الى التنافسية العالية التي وصل اليها الاردن بمجال استقطاب الاستثمارات الخارجية رغم صعوبة الظروف، لافتا الى اهمية الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات التجارية الدولية والتي تسمح بسهولة عبور المنتجات الاردنية للاسواق العالمية.

وخلال اللقاء تم إستعراض أهم الفرص الإستثمارية الواعدة في المملكة، ومناخ وبيئة الأعمال والإستثمار إضافة إلى الدور الذي قامت به الحكومة الأردنية وهيئة الإستثمار في التعامل مع وباء كورونا والخطط المستقبلية في الترويج وجذب الإستثمار.

رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب الدكتور خير الدين ابو صعيليك أشاد بجهود الحكومة الأردنية وهيئة الإستثمار خاصة في تعاملها مع المستثمرين أثناء جائحة كورونا والطرق التي إتبعتها في التسهيل علىيهم، مؤكداً على ضرورة تمكين هيئة الإستثمار بشكل يمكنها من إعادة بناء كافة إجراءاتها والقوانين المتعلقة بالإستثمار والصلاحيات الممنوحة لها بطريقة تتناسب مع المرحلة المقبلة وذلك للمساهمة في التسهيل على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، منوهاً إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على فرص إستثمارية أثبت الأردن قدرته وتميزه بها خاصةً في المجال الطبي والزراعي والتصنيع الغذائي.

رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين السيد فادي المجالي اكد أن هناك تواصل مستمر ودعم من هيئة الإستثمار للمستثمرين الأردنيين في الخارج، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الحكومة الأردنية على تقديم دعم أكثر ومزايا تحفيزية منافسة للمغتربين الأردنيين وذلك لتشجيعهم لتوجيه أعمالهم إلى الأردن، خاصة وأن المغتربين الأردنيين في الخارج يساهمون بما لا يقل عن 25% من الناتح المحلي الإجمالي من خلال الحوالات المالية و السياحة.