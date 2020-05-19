هيئة الإستثمار: لن يتم استقبال المراجعين الا للحالات الضرورية

عمان – أكدت هيئة الإستثمار مواصلتها تقديم خدماتها المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية عن بعد, حتى بعد عودة العمل الى وضعه الطبيعي ، وأنه لن يتم إستقبال اي مراجعين إلا للحالات الضرورية القصوى فقط وضمن المعايير الصحية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة من حيث الإلتزام بوضع الكمامات الطبية والقفازات.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء ان الهيئة ستقوم باستقبال كافة المعاملات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية حفاظاً على صحة وسلامة كافة المستثمرين والمراجعين ، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار (www.jic.gov.jo). أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي لهيئة الاستثمار (Jordan Investment Commission)، ويمكن تحميل هذا التطبيق من خلال Play Store لأنطمة Android و App Store لأنظمة IOS.

واشارت هيئة الإستثمار في بيانها أنها استطاعت تسيير كافة أعمالها من خلال خطة الطوارئ واستدامة العمل التي وضعتها الهيئة للتعامل مع كافة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية والإستفسارات الواردة لها، وذلك من خلال خدمات هيئة الإستثمار عن بعد، حيث أتاحت هذه الخدمة لكافة المستثمرين ومراجعي هيئة الإستثمار التقدم بكافة الطلبات المتعلقة بتسيير أعمال إستثماراتهم دون الحاجة لزيارة هيئة الإستثمار وبشكل الكتروني.

وبينت أنها ومنذ بدء ممارسة أعمالها عن بعد تلقت العديد من الطلبات والإستفسارات من قبل مستثمرين من مكان تواجدهم دون الحاجة لزيارة هيئة الإستثمار، واتاحت الحصول على خدمات الهيئة المتعلقة بالنافذة الإستثمارية، وخدمات المستثمرين وخدمات التسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى الترويج للبيئة والفرص الإستثمارية عن بعد من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتنسيق مع السفارات الأردنية في الخارج.

وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين اوضحت الهيئة أن المستثمر يستطيع بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بعد والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل الكتروني ويتم ارسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بانه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت ارسال رسالة الكترونية للمدير المعني في هيئة الإستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.

وذكرت هيئة الإستثمار أنها لا زالت تعمل على تبني العديد من الإجراءات الداعمة لتنشيط العملية الإستثمارية، حيث عملت الهيئة خلال فترة العمل عن بعد على إستكمال مشروع أتمتة خدمات هيئة الإستثمار الكترونياً، وسيتم خلال هذا العام أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين إلكترونياً، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة للمستثمرين وتوفير المعلومات، إضافة الى تحسين جودة الخدمة والتقليل من الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين من اجل تقديم الخدمة الامثل وبالتالي تحقيق رضا المستثمرين ومتلقي الخدمة.

يشار الى ان هيئة الاستثمار وضعت ارقام ساخنة لسهولة التواصل مع الموظفين وهي خدمة صوت المستثمر: 0782889999 ، وحدة العلاقات العامة على الهواتف التالية: 0777999101 0799182382 0799778147 اضافة الى البريد الالكتروني info@jic.gov.jo–بترا