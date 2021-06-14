هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية مخالفة

عمان- حجبت هيئة الإعلام بعض المواقع الإلكترونية، لمخالفتها شروط الترخيص خلافاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وذلك ضمن جهود الهيئة في إنفاذ التشريعات المختصة في مجال عملها.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، انها نفذت جولات تفتيشية على عدد من دور النشر والمطابع، للتأكد من التزامها باشتراطات الترخيص، وعدم مخالفتها لأية تشريعات ناظمة لعملها، ولاسيما المطبوعات المتحفظ عليها، إضافة إلى التدقيق على سجلات المطابع والتأكد من تضمينها أسماء المطبوعات والمؤلفات وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.-(بترا)