هيئة الإعلام: تصاريح المرور الإلكترونية للصحفيين لم تفعل بعد

التصاريح الالكترونية النهائية للإعلاميين ستراعي حاجتهم للحركة على مدار الساعة، وفي مختلف المناطق

عمان- أكد مدير عام هيئة الإعلام الدكتور ذيب القرالة، أن تصاريح المرور الإلكترونية التي تمكن الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي من الحركة خلال حظر التجول، لم تفعّل بعد، وما زالت في مرحلة التحقق الإلكتروني.

وقال القرالة لـ(بترا)، إن الفريق الحكومي ولاستمرارية العمل في القطاعين العام والخاص، وخلية إدارة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يتابعان تحويل التصاريح الورقية الممنوحة للصحفيين والاعلاميين، الى تصاريح إلكترونية، تلبي حاجة المؤسسات الإعلامية للعمل على مدار الساعة وفي جميع مناطق المملكة.

وجاء تأكيد الدكتور القرالة، إجابة على ملاحظات وردت من زملاء صحفيين وإعلاميين بعد تلقيهم رسائل نصية تفيد بتحديد زمان ومكان حركة الإعلاميين الحاملين لتصاريح ورقية.

وأوضح أن هذه الرسائل النصية أرسلت خلال مرحلة تجريب النظام الإلكتروني، وليست التصاريح الإلكترونية النهائية، لافتا إلى أن التصاريح الالكترونية النهائية للإعلاميين ستراعي حاجتهم للحركة على مدار الساعة، وفي مختلف المناطق، وأن العمل جار على ترحيل هذه المعلومات لقاعدة بيانات التصاريح الالكترونية.-(بترا)