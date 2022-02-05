هيئة الاتصالات بصدد تشغيل الجيل الخامس

أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، أن الهيئة بصدد البدء بتشغيل تقنية الجيل الخامس، وتعمل حاليا على التباحث مع الشركات لإنتاج خطة واستراتيجية خاصة بهذا الجيل.

واضاف السرحان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أخيرا، ان الهيئة لم تتوصل بعد الى صورة نهائية للإعلان عنها، حيث سيكون هناك تفاصيل ومعايير أداء وتوقيت لبدء الخدمة وانتشارها، مشيرا الى أنه يفضل الانتظار إلى حين الانتهاء من مرحلة التباحث لأن هناك امورا فنية لم تتضح تفاصيلها بعد.

من جهته قال المدير الاقليمي لتطبيقات الاعمال لشركة “مايكروسفت” المهندس ماهر الخياط، إن العديد من الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات يؤمنون بأن خدمات الجيل الخامس ستسرع الثورة الصناعية الرابعة من ناحية خدمات البيانات والمعلومات كما كانت عليه الكهرباء في فترة ثورة الانتاج الميكانيكية.

واضاف، ان خدمات الجيل الخامس ستؤدي الى تحسينات كبيرة في الاستجابة، والسرعة والتغطية والكثافة، بالإضافة إلى سرعات تحميل وتنزيل البيانات أسرع بأضعاف من الخدمات الحالية، كما ستكون شبكات الاتصالات حاسمة للابتكار في مجال التصنيع وفي أجهزة الاستشعار في المصانع والآليات والروبوتات والمباني.

واوضح الخياط ان الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحسين تصميم الوقت الحقيقي والسماح للرصد والتحكم عن بعد بأساليب لم يسبق لها مثيل، كما سيمثل بداية عصر جديد من الخدمات الرقمية والبنية التحتية التي ستؤثر على جميع المجالات تقريبا، وفي مجال الترفيه سيتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فريدة وجديدة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى خدمات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن رئيس الوزراء أعلن أخيرا عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات قريبا.

— (بترا)