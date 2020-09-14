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هيئة الاتصالات تستقبل طلبا لترخيص مشغل رابع

منذ ساعتين
مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عمان - (أرشيفية)

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إبراهيم المبيضين
عمّان – كشف مصدر حكومي مطلع اليوم بان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استقبلت مؤخرا طلبا لترخيص مشغل رابع في سوق الاتصالات المتنقلة التي يعمل فيها اليوم ثلاثة مشغلين رئيسيين للخدمة .
واوضح المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بان ” شركة اردنية تعمل في مضمار التكنولوجيا ولها بعد عالمي خاطبت الهيئة قبل ايام لتحديد متطلباتها للحصول على رخصة مشغل رابع للاتصالات المتنقلة وخدمات الجيل الرابع”.
وقال المصدر بان الهيئة ستقوم بدراسة هذا الطلب من جميع النواحي، والمضي لاتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخلوي في الاردن تقدر بحوالي 7.8 مليون اشتراك وبنسبة انتشار تصل الى 73%، وبان عدد اشتراكات الانترنت تقدر بحوالي 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 78%.
ibrahim.almbaideen@alghad.jo

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