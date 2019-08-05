“هيئة الاتصالات” تطلق نظام أتمتة جودة الخدمات

عمان- الغد- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس غازي الجبور، البدء بتطبيق نظام أتمتة العمليات بين الهيئة وشركات الاتصالات المشغلة في المملكة والمتعلق بتقارير جودة الخدمة نصف السنوية المقدمة من تلك الجهات والتي تعكس واقع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بعد الانتهاء من التجارب الفنية الأولية مع المشغلين المعنيين، وفقاً لتعليمات تطبيق الإطار التنظيمي لمراقبة الجودة الصادرة عن الهيئة.

وقال الجبور “إن الهيئة قامت، خلال الفترة الماضية، ومن خلال شركة متخصصة ببناء نظام خاص يعد من الأنظمة الفنية المتطورة على مستوى المنطقة يسمح للشركات المشغلة بتقديم تقارير الجودة التي تحتوي على مؤشرات الجودة الرئيسية اللازمة لتقييم جودة الخدمة المقدمة الكترونيا”، مشيرا الى أن الهيئة أنهت أعمال التدريب على النظام المؤتمت والموجهة للكوادر المعنية من الشركات المشغلة، إضافة الى كوادر الهيئة المختصة.

وأشار الجبور الى أن شركات الاتصالات المشغلة ستقوم، من خلال النظام المؤتمت الجديد، بتعبئة تقارير تتضمن معلومات عن جودة خدمات الاتصالات التي تقدمها بناء على ملحقات موجودة مسبقاً لدى الهيئة ليصار الى تعبئتها بشكل مباشر على النظام من قبل كل مشغل ولكل خدمة على حدة، إضافة الى تحديد قيم دنيا وعليا لكل مؤشر جودة، بحيث يتم إعطاء تنبيه عند حدوث أي تجاوزات للقيم المعطاة، إضافة الى عدم قبول أي قيم غير منطقية يتم إدخالها من قبلهم، وكمرحلة لاحقة يتم اختيار المؤشرات التي يتم نشرها على موقع الهيئة ليتم ربط النتائج بتقارير جاهزة للنشر وإتاحة هذه المعلومات للمستفيدين من خدمات الاتصالات في المملكة.