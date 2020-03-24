“هيئة الاتصالات” تعقد ثاني اجتماعات خلية الأزمة الخاصة بقطاع الاتصالات



الجبور: الترددات التي تم منحها مجاناً لشركات الاتصالات ساهمت بتقوية البث ورفع سرعات الانترنت ومضاعفة السعة التخزينية لحوالي (4238) موقع راديوي



عمان-الغد– عُقد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم ثاني اجتماعات خلية الأزمة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة لمتابعة تطورات قطاع الاتصالات خلال ظروف المملكة الاستثنائية وبحضور ممثلين عن شركات الاتصالات زين، أورانج، أمنية للاطلاع على كافة الاجراءات التي اتخذتها الشركات خلال الايام الماضية لضمان إدامة أداء شبكات الاتصالات.



وأشاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور بأداء الشركات حيث عكست التقارير الفنية التي قدمتها الشركات للهيئة نتائج مرضية حول وضع شبكات الاتصالات وعدم وجود أي مشاكل تذكر خلال استخدام شبكة الانترنت من قبل المواطنين وبالاخص في أوقات الذروة وعند استخدام منصة درسك من قبل الطلاب، كما أكد الجبور بأن الترددات التي تم منحها مجاناً لشركات الاتصالات من قبل الهيئة قد تم استخدامها لتقوية البث ورفع سرعات الانترنت ومضاعفة السعة التخزينية لحوالي (6438) موقع راديوي من مواقع الشركات الثلاث موزعة على كافة مناطق المملكة.



ومن جانبها أثنت الشركات على قرار الهيئة بمنح ترددات مجانية للشركات لزيادة سعاتها لما كان له من أثر واضح في تمكين الشركات من توفير خدمات أكثر جودة خلال أوقات الذروة للمواطنين، وأبدت استعدادها الدائم للتعاون مع الهيئة في سبيل تحقيق المصلحة العامة للجميع.