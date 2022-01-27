“هيئة الاتصالات” تكشف سبب انقطاع خدمات الاتصال في العاصمة عمان

ارجعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الانقطاع الذي طال خدمات الاتصالات إلى انقطاع في التيار الكهربائي في العديد من مناطق العاصمة عمان.

وأكد رئيس الهيئة المهندس بسام السرحان، أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى انقطاع العمل عن الابراج وهي مزودة ببطاريات احتياطية تستمر بالعمل لفترة محددة لا تتجاوز أكثر من الست ساعات.

وقال، إن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى استنزاف قدرات البطاريات مما أدى إلى انقطاع في تغطية شبكات الاتصالات، وايضاً انقطاع معظم خدمات الانترنت التي تعمل باستخدام الكهرباء.

وأضاف السرحان “نعاني من مسبب رئيسي الان وهو انقطاع التيار الكهربائي، ولكن رغم ذلك فنسب الاعطال بالمعايير الدولية في تلك الظروف الجوية المماثلة تعتبر أقل من المعيار المقبول بكثير حيث لا تتجاوز النسبة واحد بالمئة” .

وأوضح السرحان، أن العمل جار من قبل الهيئة والمشغلين لمراقبة الميدان وعلاج الاعطال بأسرع وقت ممكن.

وكانت الهيئة، أكدت في بيان لها تلقيها عدة شكاوى من المواطنين بانقطاع خدمات الاتصالات عن مناطق سكناهم، موضحة أن ذلك جاء بعد انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة ونفاذ البطاريات البديلة والتي تستمر في العمل لمدة 6 ساعات فقط.

وأشارت إلى وجود حالات انقطاع جزئية جراء سقوط الاشجار على اسلاك التوصيل واغلاق الطرق ما عرقل وصول فرق الطوارئ والاسناد الفني لدى الشركات لمواقع المحطات.

وبينت الهيئة في بيانها، أن الانقطاعات تأتي ضمن الاحصائيات العالمية التي تقع بالحالات الطارئة مؤكدة ان فرق العمليات المتخصصة على اتم الاستعداد لمتابعة اي شكاوى للمواطنين. – بترا