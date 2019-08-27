هيئة الاتصالات تمدد فترة الاستشارة حول مراجعة التشريعات الناظمة

عمان – الغد- اعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن تمديد فترة استقبال الملاحظات على الوثائق الاستشارية التي نشرتها بهدف مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ودعت الهيئة في بيان جميع المعنيين في قطاع الاتصالات الى ضرورة المشاركة الفعالة في هذه الاستشارة من خلال الاطلاع على الوثائق الاستشارية وتزويد الهيئة بأي ملاحظات خلال فترة التمديد للاستشارة.

وكانت الهيئة انتهت من دراسة واقع القطاع التي استمرت قرابة العام مستعينة بإحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقالت الهيئة إن هذه الوثائق الاستشارية جاءت بخلاصة لمشروع مراجعة أسواق الاتصالات التي أعلنت سابقاً عن البدء بتنفيذه والذي يهدف إلى مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف تبني تشريعات تحفز وتعزز المنافسة في قطاع الاتصالات، ما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي،.

وتغطي هذه الوثائق 3 أسواق فرعية في قطاع الاتصالات هي :خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات الثابتة والدارات المؤجرة.

وجاء قرار الهيئة بعد أن تقدمت العديد من شركات الاتصالات بطلب لتمديد المهلة الممنوحة لتلقي ملاحظاتهم حول الوثائق الاستشارية، وبدورها قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتجاوب مع طلب الشركات سعيا منها لتلقي قدر أكبر من الملاحظات تحقيقا للتشاور مع القطاع وبفعالية، لعكس وجهات نظر الجميع حيثما كان ذلك مناسباً للقطاع خاصة وللاقتصاد الوطني بشكل عام.