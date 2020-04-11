“هيئة الاتصالات” توضح آلية تقديم سيارات التكسي لخدمة التوصيل المنزلي

عمان – أوضح مدير وحدة تنظيم البريد في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سهم الطراونة آلية السماح لسيارات التكسي بتقديم خدمات التوصيل المنزلي.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت، إن تقديم سيارات التكسي لخدمات التوصيل المنزلي، وإيصال احتياجات السكان إلى منازلهم، يستوجب تسجيلهم كشركات في وزارة الصناعة والتجارة من إحدى غاياتها التوصيل أو تقديم خدمات البريد، ثم الحصول على رخصة “مشغل بريد خاص” من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتقديم الخدمة.

وأضاف أن تقدم طالبي رخصة مشغل بريد خاص إلى الهيئة يستوجب توفر مجموعة من الوثائق والتعهدات إلى جانب شهادات تسجيل الشركات وتعبئة طلب الترخيص في الهيئة، كعدم محكومية لأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسين، ودفع رسوم رخصة مشغل البريد الخاص المحلي البالغة ألف دينار، وتقديم كفالة بنكية بمثلي قيمة الرسوم.

وبين الطراونة أنه يجب على طالبي الرخص تزويد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بشهادات الملاءة المالية لشركاتهم، وتوقيع تعهدات بضرورة الالتزام بأحكام القوانين المنظمة، وتقديم توضيحات بشأن آلية تقديم الخدمة.

ودعا الراغبين بالحصول على رخص مشغل بريد خاص إلى الاتصال بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على الرقم 5501120 فرعي 3406 للاستفسار عن آلية الحصول على الرخص.

وأعلن وزير النقل خالد سيف في تصريح صحفي لـ (بترا) أمس، أنه سُمح للتكسي الأصفر بتقديم خدمة توصيل احتياجات المواطنين إلى منازلهم بعد اكتمال الإجراءات، وإضافة غاية متخصصة بالخدمة على السجل التجاري لشركة مكتب التكسي، واستكمال الشروط من خلال دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقال إن ذلك سيفتح بوابة عمل جديدة للقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثار الأزمة الاستثنائية على قطاع النقل بأنماطه المختلفة.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إنه لن يسمح لسيارات التكسي بتقديم خدمة التوصيل المنزلي إلا بعد الحصول على الرخصة بقرار مجلس مفوضي الهيئة، وتحقيقهم شروط التوصيل.

مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أكد من جانبه السماح لسيارات التكسي بالعمل على تقديم خدمات التوصيل المنزلي بشروط، إذ سمح لنحو 17500 تكسي منتشرة في محافظات المملكة كافة اعتبارا من غد الأحد على توصيل احتياجات المواطنين إلى منازلهم وفق خطة تخفف من تداعيات أزمة وباء كورونا على سيارات التكسي بإدخال 1000 تكسي لتقديم خدمة التوصيل المنزلي وإخراج مثلها كل ثلاثة أيام.-(بترا)