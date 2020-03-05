هيئة الاتصالات توضح حول زيادة أسعار بطاقات “الخلوي”

إبراهيم المبيضين

عمان – أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم بان الزيادة التي طرأت مؤخرا على أسعار بطاقات شحن الخدمة الخلوية اقتصرت على شحن هذه البطاقات عبر خدمة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا “اي فواتيركم”، مشيرة إلى أن أسعار بطاقات الشحن عبر القنوات الاعتيادية ونقاط بيع والمعارض التابعة لشركات الاتصالات هي ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة.

وقالت هيئة الاتصالات في ردها على استفسارات لـ ” الغد” بان تلقت مؤخرا العديد من الشكاوى حول رفع أسعار بطاقات الشحن للخدمة الخلوية، مؤكدة بانها قامت بالنظر في شكاوى المواطنين وتبين لها ” أن رفع الأسعار اقتصر على شراء بطاقات الشحن من خلال تطبيق إي فواتيركم فقط، وذلك لتغطية كلف الخدمات والأنظمة الإلكترونية لشركات الاتصالات وأي فواتيركم كما تم الإعلان عنه من قبل شركة إي فواتيركم على الصفحة الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي عند الرد على استفسارات المواطنين.

ورصدت ” الغد” ردود شركة ” مدفوعاتكم” – المنفذة لخدمة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا “اي فوتيركم” – على ملاحظات مواطنين حول زيادة أسعار بطاقات الشحن للخلوي عند شراءها عبر التطبيق حيث قالت الشركة : ” تم رفع الرسوم على بطاقات الشحن لتغطية كلف الخدمات والأنظمة الإلكترونية لشركات الاتصالات واي فواتيركم ويرجى العلم بانه لا يوجد عمولات عند الدفع للكهرباء والمياه والإنترنت ومخالفات السير وغيرها من الخدمات”.

ونظام “إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن المواطن من استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وتظهر ارقام رسمية بان الخدمة الخلوية في المملكة سجلت اكثر من 8 ملايين اشتراك مع نهاية الربع الثالث من العام 2019، توزعت على النحو الآتي: 6.8 مليون اشتراك للاشتراكات المدفوعة مسبقا، و1.3 مليون اشتراك للخطوط المدفوعة لاحقا (الفواتير).

الى ذلك اكدت هيئة الاتصالات اليوم في بيان صحافي بان بطاقات الشحن هي وسيلة دفع تصل للمستفيد من خلال قنوات توزيع، حيث تقوم هذه القنوات بإضافة هوامش ربحية على الأسعار الاصلية سواء كانت هذه القنوات إلكترونية أو من خلال البيع المباشر للمستفيدين،

ونوهت الهيئة في بيانها إلى أن أسعار بيع بطاقات الشحن خارج صلاحيات الهيئة وهي غير خاضعة للتنظيم وأسعارها تتحدد وفقا لعوامل السوق، كما تؤكد أن خيارات شراء بطاقات الشحن متعدده ومتنوعة وبأسعار متفاوته وبإمكان المواطن اختيار الطريقة التي تناسبة سواء من خلال الشراء من معارض الشركات مباشرة أو من خلال الوكلاء ونقاط البيع أو من خلال نظام أي فواتيركم.

وبلغ عدد الفواتير المسددة عبر ” اي فواتيركم” في العام الماضي 2019 حوالي 14.5 مليون فاتورة استحوذت خدمات قطاع الاتصالات على 36% منها.

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