“هيئة الاتصالات”: لا رفع لأسعار بطاقات الخلوي

إبراهيم المبيضين

عمان – أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس أنه لا رفع لأسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا في السوق المحلية.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسارات لـ”الغد” أن ما يتم تداوله من قبل بعض المستخدمين له علاقة بتوجه بعض شركات الاتصالات لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة ضمن “الحزم” مقابل رفع أسعارها بنسبة وصلت إلى 15 % عند شرائها لأول مرة بينما بقيت أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا لشحن هذه الحزم ثابتة.

وقالت الهيئة إنها “بموجب قانون الاتصالات تتابع مصالح المستفيدين باستمرار ، حيث الزم القانون الشركات اذا ما رفعت اسعار خدمات اتصالات ان تعلن عن ذلك قبل شهر وفي صحيفتين يوميتين، كما ان الهيئة خرجت في العام 2012 بقرار تنظيمي يؤكد على الا تمس اسعار العروض الجديدة المشتركين القدامى”.

وزادت الهيئة ايضاحا “بعد دراستها العروض الجديدة ومقارنتها مع العروض التي كانت موجودة في السوق تبين لها ان بعض الشركات قامت بطرح عروض جديدة تضمنت ميزات اضافية وبنفس اسعار العروض القديمة وتمثلت هذه المميزات بزيادة حزمة الانترنت الاساسية وتقديم مكالمات دولية مجاناً”.

وقالت الهيئة انها “لاحظت وجود رفع في أسعار بعض العروض إلا أن هذا الرفع تزامن مع ميزات إضافية أكثر مثل رفع حزمة البيانات الاساسية حيث وصل الرفع في الأسعار في بعض العروض الى 15 % بينما زادت حزمة البيانات الاساسية بنسبة 100 %”.

واكدت الهيئة أنها وجدت أثناء تحليلها للعروض وجود عروض معينة لشركة واحدة قامت برفع سعرها للمشتركين الجدد وليس للمشتركين الحاليين، إلا أن الشركة خالفت التشريعات الناظمة للقطاع بعدم الاعلان المسبق عن هذا الاجراء وسيتم التعامل معها بناء على حيثيات المخالفة.

وتجدر الاشارة إلى أن دور الهيئة الرقابي على العروض يتمثل في أن تتأكد بأن العروض تتسم بالوضوح وبما يتوافق مع التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات، ولا تتدخل الهيئة في تنظيم أسعار هذه العروض أو اسعار الخدمات المقدمة ضمن هذه العروض بشكل خاص، علماً بأن الهيئة قامت في وقت سابق بإصدار قرار تنظيمي يمنع بموجبه أن يسري الرفع بالاسعار الجديدة على المشتركين الحاليين حتى تنتهي الفترة التعاقدية بين المستخدم والشركة.

وفي هذا الصدد توضح الهيئة أنها تقوم بالتعاون مع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة بدراسة العروض في حال ورود أي شكاوى تشكل إخلالاً بالمنافسة على سبيل المثال البيع بأقل من الكلفة أو في حالات الاتفاق على تحديد أو رفع الاسعار بما يعرف بإتفاقيات التواطؤ، ويتم الإجراء المناسب في الحالات التي تثبت تجاوز الشركات للتنظيم التنافسي.