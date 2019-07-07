هيئة الاستثمار: اجتماع تنسيقي لدعم قطاع السياحة

طارق الدعجة

عمان- أكدت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أن الوزارة تنهض بواجب تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية في المملكة، جاء ذلك خلال ترئسها ورئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة إجتماع عقد اليوم في مبنى هيئة الإستثمار وبحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية.

وقالت ان الحاجة باتت ضرورية لتنظيم عمل الشركاء في عملية صناعة السياحة، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للمستقبل تضمن توجيه الدعم للقطاع السياحي بشكل مؤسسي، وتمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات السياحية في المنشآت السياحية بكلف مناسبة.

وأشارت إلى ضرورة الخروج في مشاريع الاستثمار والتسويق من النمط التقليدي الذي يعتمد على المناطق السياحية والاثرية التقليدية، إلى وجهات سياحية مختلفة تضمن تحقيق الاهداف التنموية للسياحة في المجتمعات المحلية.

واضافت انه يجب التركيز في الوقت الحالي على الانماط السياحية التي يتميز بها الأردن، مثل السياحة الصحية والتعافي والسياحة الدينية، مؤكدة اهمية اعتماد خارطة استثمار سياحية لكل محافظات المملكة تتضمن الميزات التنافسية لكل محافظة والمعلومات الضرورية عن واقع لقطاع السياحي فيها.

رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة أكد أن القطاع السياحي في المملكة يساهم بما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وان عام 2018 شهد إرتفاعاً ملموساً في مجموع السياح مقارنه بعام 2017 من نحو 4.1 ملايين إلى 4.9 ملايين سائح.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة من خلال الاستثمار في السياحة البيئية وسياحة الأفلام وسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وسياحة المغامرة والسياحة الدينية. وقال إن هيئة الإستثمار تسعى وضمن خططها الترويجية إلى دعم وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي في كافة محافظات المملكة بما يخدم النمو الاقتصادي وانشاء المشاريع لتوفير فرص العمل.

وقدم حرتوقة خلال الإجتماع شرحا مفصلاً عن دور هيئة الاستثمار في تمكين وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وتبسيط اجراءات اقامة المشاريع الاستثمارية السياحية، بالإضافة الى عرض الحوافز والمزايا الممنوحة للمشاريع السياحية والاسس والشروط المعتمدة لمنح القطاع السياحي الحوافز والتسهيلات.

من جانبه أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وذلك لإيجاد حلول لأهم المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الفندقي والسياحي، مبيناً التطلعات المستقبلية التي تسعى لها جمعية الفنادق الاردنية والمتعلقة بتطوير القطاع السياحي والخدمات الفندقية في المملكة، مضيفاً أن هنالك إتجاه لإنشاء فنادق فئة ثلاث نجوم ونجمتين في منطقة البحر الميت لتنشيط السياحة الداخلية بتكلفة تراعي دخول الاردنيين.

يذكر أن الإجتماع بأعضاء مجلس إدراة جمعية الفنادق الأردنية جاء بهدف التباحث بوضع آليات التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وهيئة الإستثمار وجمعية الفنادق الأردنية، بما يسهم بدعم القطاع السياحي وتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين في القطاع، ولتمكين وتحفيز الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات.