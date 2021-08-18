هيئة الاستثمار تبدأ رحلة التحول للذكاء الاصطناعي

عمان- بدأت هيئة الاستثمار بتضمين أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات ادارة المستقبل في عمل الهيئة، بهدف تحقيق ميزة تفضيلية لاستغلال التكنولوجيا للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وكانت هيئة الاستثمار أنهت تأهيل وتدريب عدد من موظفيها للعمل، في مجال الذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل، حيث تم منحهم شهادات دولية متخصصة في هذين المجالين. وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة في بيان، اليوم الاربعاء، إن الهيئة لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم في مجال جذب وتمكين الاستثمارات القائمة وخلق بيئة استثمارية منافسة، عملت على وضع خطط استباقية واستراتيجية تحوُّل واضحة ورسم خريطة طريق لتضمين ادوات الذكاء الاصطناعي وأدوات ادارة المستقبل. وبين أن عملية التحول إلى تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي سيهدف إلى تسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بقانون هيئة الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودعم ترويج الصادرات وتقليل نفقات البناء والخدمات العامة، وإعداد دراسات جدوى وعرض الفرص الاستثمارية من خلال اتجاهات ومبادرات تكنولوجية، تعتمد على البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والواقع الافتراضي، وتقنية بلوك تشين، وإنترنت الأشياء.

يشار الى ان هيئة الاستثمار تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية في المملكة تعمل على تقييم النضج المؤسسي للذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل، بهدف تحقيق ميزة تفضيلية لاستغلال التكنولوجيا في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بزيادة فعالية البيئة الاستثمارية، وزيادة فعالية الاستثمارات، وتعزيز الملاءة والاستدامة المالية، وتعزيز القدرة المؤسسية نحو التميز.