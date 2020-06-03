هيئة الاستثمار تدعو المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها عن بعد

عمان- دعت هيئة الاستثمار المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها المستحدثة اخيرا من خلال امكان تواجدهم.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء، أن المستثمر يستطيع أن يحصل على جميع الخدمات من مكان تواجده ولاسيما الخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني وخدمات التراخيص والرقابة وخدمات النافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمرين والتسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم في ظل الظروف الحالية.

ويستطيع المستثمر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار www.jic.gov.jo الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بُعد، والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني، ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني في هيئة الاستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.-(بترا)