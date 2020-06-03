أخبار محليةاقتصاد

هيئة الاستثمار تدعو المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها عن بعد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعت هيئة الاستثمار المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها المستحدثة اخيرا من خلال امكان تواجدهم.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء، أن المستثمر يستطيع أن يحصل على جميع الخدمات من مكان تواجده ولاسيما الخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني وخدمات التراخيص والرقابة وخدمات النافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمرين والتسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم في ظل الظروف الحالية.
ويستطيع المستثمر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار www.jic.gov.jo الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بُعد، والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني، ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني في هيئة الاستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.-(بترا)

مقالات ذات صلة

جانب من الجلسة الحوراية عبر الاتصال عن بعد

“قطاع الأعمال في أوقات الأزمات” حواريّة مؤسّسة إنجاز عبر الاتصال عن بعد

منذ ساعة واحدة

صناعيون: تخفيض تكاليف الإنتاج وضبط الاستيراد حاجة ملحة لتطوير الصناعة

منذ ساعتين

مطالبات بإدراج قطاع “تكنولوجيا المعلومات” ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضررا

منذ 3 ساعات

شركات في قطاع نقل الركاب تطالب بتدخل حكومي سريع لإنقاذها من الإنهيار

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock