هيئة الاستثمار تنشر عبر موقعها الإلكتروني أسس منح الجنسية

عمان – نشرت هيئة الاستثمار عبر موقعها الإلكتروني الأسس والتعليمات المتداولة بشأن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية.

وقالت الهيئة: إن الأسس التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة، تمنح الجنسية الاردنية للمستثمرين الجدد، ومن ابرزها ايداع مليون دينار بالبنك المركزي كوديعة بدون فائدة لمدة 3 سنوات، إضافة إلى شراء سندات الخزينة العامة بقيمة مليون دينار ولمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.

وحسب التعليمات، يمكن للمستثمر الجديد الحصول على الجنسية الاردنية بشرط شراء اسهم/ حصص في شركات اردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار والاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 750 الف دولار على ان لا يتم التصرف بالاسهم/ الحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات أو إنشاء وتسجيل مشروع/ مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقا لنظام تنظيم استثمارات لغير الاردنيين باجمالي راسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار داخل حدود العاصمة، او إنشاء وتسجيل مشروع بما لا يقل عن مليون دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل لاردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي. ويمنح المستثمر شريطة الالتزام بالشروط السابقة، جواز سفر مؤقتا لمدة 3 سنوات، ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية بعد مضي 3 سنوات للمشروع.-(بترا)