هيئة الاستثمار تنفي خلافها مع وزارة الداخلية

عمان- الغد- نفت هيئة الاستثمار الاردنية الخبر المتداول من قبل بعض المواقع الاخبارية الالكترونية بوجود خلاف اداري ما بين الهيئة ووزارة الداخلية على خلفية معاملة تخص أحد المستثمرين.

وافادت الهيئة بأن العلاقة فيما بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة علاقة تشاركية و تكاملية يسودها التعاون والتفاهم الوثيق بهدف خدمة الوطن والمستثمرين.

وأضاف أن تلك الاخبار الغير دقيقة تسئ للبيئة الاستثمارية في المملكة وتضر بسمعة الاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة جادة في تبسيط الاجراءات والتسهيل على كافة المستثمرين في المملكة.