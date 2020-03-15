هيئة الاستثمار تواصل عملها للتسهيل على المستثمرين

عمان- الغد- أكدت هيئة الاستثمار في بيان صادر عنها اليوم أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتي من شأنها الحفاظ على سلامة مراجعيها والموظفين العاملين في هيئة الاستثمار إضافة إلى ضمان سير العمل في الهيئة خاصة فيما يتعلق بإستقبال كافة طلبات المستثمرين والمتعلقة بالإعفاءات والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم بموجب قانون الإستثمار لسنة 2014.

وأضاف البيان أنه تم وضع خطة عمل لموظفي الهيئة تضمن عدم تأخير أي طلب يقدم من قبل أي مستثمر لهيئة الإستثمار، حيث يمكن للمستثمر ومن خلال التطبيق الإلكتروني الذكي لهيئة الإستثمار (هيئة الإستثمار الأردنية)، التقدم الكترونياً للعديد من الخدمات المتعلقة بالمستثمر دون الحاجة لزيارة هيئة الإستثمار، وهذه الخدمات هي:

(خدمة إصدار وتجديد بطاقة مستثمر فئة (أ / ب)، خدمة إصدار بدل فاقد / تالف بطاقة مستثمر فئة (أ / ب)، خدمة إصدار وتجديد بطاقة أفراد عائلة المستثمر، خدمة تسجيل المؤسسات داخل المناطق التنموية، خدمة إصدار تراخيص بيئية، خدمة التسجيل والتعديل في غرفة تجارة عمان، خدمة تجديد وتسجيل الإشتراكات في غرفة صناعة عمان، خدمة تغيير صفة الإستعمال، خدمة تسجيل مؤسسة فردية لأول مرة، تظلم المستثمرين، طلب براءة ذمة، إصدار تراخيص قطاعية – سياحية، إصدار تراخيص قطاعية – زراعية).

أما فيما يتعلق بباقي الخدمات غير المشمولة في التطبيق الذكي أكد البيان أن هيئة الإستثمار تستقبل طلبات المستثمرين مباشرةً في مقرها وتحرص على السير بإجراءات متابعتها دون أي تأخير لأي طلب، لحين إستكمال باقي إجراءات أتمتة تلك الخدمات.

وجاء هذا البيان تماشياً مع الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الأردنية للتعامل مع أزمة كورونا والتأكيد على تنظيم سير العمل في القطاع العام والذي يضمن بقاء العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية مستمراً.