هيئة الاستثمار توضح الأنشطة المعفاة من الرسوم والضريبة

عمان- نشرت هيئة الاستثمار اليوم السبت، عبر صفحتها على “الفيس بوك”، قائمة بالأنشطة الاقتصادية المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر بالمئة في حال استيرادها أو شرائها من السوق المحلية.

وحسب الهيئة، تشمل الانشطة الاقتصادية: مدن التسلية والترويج السياحي، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، الزراعة والثروة الحيوانية، الانتاج الفني والإعلامي، النقل الجوي النقل البحري والسكك الحديدية، نقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، القطاع الصناعي، مراكز المؤتمرات والمعارض، ومراكز الاتصالات، إضافة الى المنشآت الفندقية والسياحية.-بترا