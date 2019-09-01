هيئة الاستثمار وصندوق استثمار أموال الضمان يوقعان مذكرة تفاهم

عمان- الغد- وقع رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني و رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، الیوم الاحد، مذكرة تفاھم يتم بموجبها تعزيز التعاون فيما بين الهيئة والصندوق في مجال استقصاء الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتبادل وصف المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال دراسات الجدوى لتطوير أوجه الاستثمار مستقبلاً في المملكة، كما اتفق الطرفان على أن المضي في أي مشروع أو فرصة استثمارية مشروط بحصول كل من الطرفين على الموافقات من الجهات صاحبة الصلاحية لديه وفقاً للتشريعات الناظمة لعمله، وفي ضوء الدراسات والاجراءات المعتمدة لديه، ومن خلال توقيع اتفاقية لكل مشروع على حدا.

وقال الوزني أن التعاون الجدید مع الصندوق سیعزز من الاستثمارات في المملكة، متأملاً ان یتم استغلال الفرص الاستثماریة المتاحة التي ستساھم في توطین الاستثمارات المحلیة وجذب الاستثمارات الاجنبیة، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الفرص التي تحفز النمو والتشغيل للأردنيين من خلال التأكد من جدواھا الاقتصادیة في ضوء نتائج الدراسات الفنیة والمالیة والقانونية.

من جهتها قالت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف ان توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود صندوق الاستثمار الرامية لتأطير اسس الشراكة مع الجهات المختلفة لغايات تمكين الصندوق من القيام بدوره في ادارة اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتنميتها، وأضافت انه لغايات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وبما ينعكس ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، فإن الصندوق كمستثمر مالي استراتيجي يحرص على التعاون مع هيئة الاستثمار والجهات الاخرى لغايات انشاء مشاريع استثمارية كبرى تؤدي الى تعزيز بيئة الاعمال بالإضافة الى البعد التنموي لتلك المشاريع من خلال المساهمة في خلق فرص عمل دائمة للأردنيين وتفعيل النشاط الاقتصادي خاصة في المحافظات.

وبينت السقاف ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالا لمشاركة الصندوق في مؤتمر مبادرة لندن 2019 “الأردن: النمو والفرص” نهاية شهر شباط من هذا العام والذي تم خلاله استعراض مزايا الاستثمار في الاردن وأبرز استثمارات الصندوق في القطاعات المختلفة. بالإضافة الى ما تم اعلانه خلال المؤتمر عن ان الصندوق يبحث عن فرص شراكة مجدية مع مستثمرين استراتيجيين يتمتعون بالمعرفة الفنية المتخصصة لإنشاء مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية في المملكة.

وأشارت السقاف الى جهود الصندوق في تنفيذ مخرجات المؤتمر من خلال التعاون مع العديد مع الجهات المتخصصة في مجال الاستثمار ومنها قيام الصندوق مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق ميريديم الاستثماري لإنشاء مشاريع بنية تحتية في المملكة، كما أكدت أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الصندوق بالاستثمار في المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية وتحقيقها لمعدلات العائد المُجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة وبالشراكة مع شركاء فنيين ومُطورين ذوي خبرة.

ومن الجدير ذكره أن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق استثماري في المملكة ذو استثمارات طويلة الاجل في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل قطاع السياحة، التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية، بالإضافة الى الاستثمار في الادوات الاستثمارية مثل الاسهم ، السندات، ادوات السوق النقدي، القروض، والتأجير التمويلي.

وبلغ حجم موجودات الصندوق حوالي 10.7 مليار دينار كما في 30/6/2019 ، هذا وتتجاوز موجودات الصندوق نسبة 30 % من الناتج المحلي الاجمالي.