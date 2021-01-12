هيئة الاعتماد تبحث مجالات التعاون التعليمي مع سلاح الجو الملكي

عمان- بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، خلال لقائه، قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار زيد النقرش، مجالات التعاون التعليمي والثقافي بين الهيئة وسلاح الجو الملكي.

وأكد الدكتور الصرايرة، خلال زيارته لمقر قيادة سلاح الجو الملكي بحضور مساعدي العميد النقرش، أهمية وتعزيز التشاركية بين المؤسسات الوطنية وحرص الهيئة على إنجاح الشراكات التعليمية لطرح برامج فريدة من نوعها تلبي احتياجات المؤسسات الوطنية والتعليمية، مستعرضاً المحاور والمعايير التي تحرص الهيئة على تطبيقها ضمن أسس وقواعد مبنية على أولويات خاصة لتعزيز العملية التعليمية في المملكة.

وقال العميد النقرش إن الهيئة تشكل أحد النماذج الوطنية الريادية في الإنجاز والتميز، مضيفاً أن سلاح الجو الملكي سيسعى بالتعاون مع الهيئة إلى طرح برامج متميزة تركز على الجوانب العملية والتطبيقية المختلفة. وتضمنت جولة الصرايرة أيضا زيارة لكلية سلاح الجو الجامعية التقنية لعلوم الطيران، حيث كان باستقباله عميد الكلية الدكتور عبدالاله أبو ردن، الذي أكد أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على التواصل المستمر والتأكيد على تنسيق الجهود المثمرة لما تعود به من الفائدة المرجوة.

واستمع الصرايرة إلى شرح عن الكلية ومراحل إنشائها وسير العملية التدريسية والتدريبية فيها وطبيعة البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية، واطلع على أقسام ومرافق الكلية، واطلع على الأجهزة التشبيهية المستخدمة في التدريب العملي للطيارين والملاحين الجويين في الكلية.

وأكد الصرايرة أن الهيئة تسعى إلى مخرجات تعليمية واعدة تعكس قدرات العملية التعليمية والتعلمية وتؤكد حضور مؤسسات التعليم العالي محليا وإقليميا وعالميا كمؤسسات أكاديمية ترفد الوطن بالكفاءات المتميزة القادرة على النهوض بواجباتها الوطنية والانسانية.

وفي نهاية الزيارة، أشاد الصرايرة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكلية ومواكبتها للتطور والتحديث في علوم الطيران وبالجهود التي يبذلها منتسبو السلاح لحماية سماء الوطن.

بترا