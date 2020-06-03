هيئة الاعتماد تخفض الطاقة الاستيعابية لبعض التخصصات الجامعية

عمان– قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بجلسته المنعقدة عن بُعد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد عثمان، تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الإنجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.
كما قرر المجلس تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الفرنسية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.
فيما أجل المجلس البت في تثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصص (العلوم الطبية المخبرية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا، وقرر إقرار المجالات المعرفية لتخصصي (إدارة الفنادق/ الإدارة الفندقية)، (إدارة الفنادق / إدارة فعاليات)/ برنامج البكالوريوس.
وقرر المجلس تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لكل من التخصصات (المختبرات الطبية/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(ادارة السياحة والضيافة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(الاتصالات وشبكات الحاسوب/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(الصيانة الكهروميكانيكية/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(التكييف والتبريد/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(المعدات والتركيبات الكهربائية/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية، و(صيانة المركبات الكهربائية والهجينه/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا/ كلية جامعية تقنية.
بترا
عمان– قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بجلسته المنعقدة عن بُعد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد عثمان، تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الإنجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.