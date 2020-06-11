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هيئة الاعتماد تصدر الدليل الارشادي لامتحان الكفاءة الجامعية

منذ ساعة واحدة
مدخل الجامعة الأردنية الرئيس-(أرشيفية)

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عمان- أصدرت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها دليلا إرشاديا حول كيفية الدخول لامتحان الكفاءة الجامعية عن بعد.
واشارت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إلى أن الدليل الذي نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة يتضمن مواعيد الامتحان حسب العوائل الجامعية، وقوائم الطلبة المتوقع تقدمهم للامتحان في الجامعات الرسمية والخاصة.
واضافت إنها على استعداد كامل للتعامل مع أي طارئ من خلال لجان متخصصة اثناء فترة انعقاد الامتحانات الالكترونية.-(بترا)

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