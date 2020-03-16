هيئة الاعتماد تفعل نظام العمل عن بعد

عمان- الغد- اتخذت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مجموعة من الاجراءات من باب حماية متلقي الخدمة وضمن إمكانياتها لضمان استدامة العمل فيها قامت بما يأتي:

وقرر رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي تطبيق الدوام المرن لموظفي الهيئة وتفعيل نظام العمل عن بعد بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين سيعملون في الهيئة عن نسبة (20%)، وبحيث يستمر إنجاز العمل وفق ما هو مخطط له وإنجاز معاملات متلقي الخدمة.

تفعيل المنصة الالكترونية للهيئة لاستقبال المعاملات من مؤسسات التعليم العالي المختلفة لجميع الخدمات التي تقدمها الهيئة وبالنسبة للأفراد المراجعين عليهم تقديم معاملاتهم من خلال مكتب الاستقبال والانتظار لحين انجازها من قبل الديوان او الموظف المختص من قبل المديرية المعنية ويتم ارسالها لهم بصورة ورقية او الكترونية.

تفعيل جميع اللجان في الهيئة إلكترونياً او عن بعد من خلال استخدام وسائل خاصة بذلك، ويشمل ذلك لجنة الاعتماد العام والخاص ولجان الجودة.

اما بالنسبة للمخاطبات الخارجية سيتم الالتزام بأرسالها مباشرة عن طريق نظام تراسل الحكومي بالنسبة للدوائر الحكومية فقط وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وغيرها يتم ارسالها عن طريق الايميل او الفاكس او اية وسيلة الكترونية مباشرة دون تأخير.

وقد شكر الزعبي الجميع الى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الحكومة لحماية الجميع في هذه الظروف. حمى الله الوطن وقائدة والشعب من كل مكروه.

وتأتي إجراءات الهيئة ضمن الحملة الخاصة بمواجهة فیروس كورونا المستجد.